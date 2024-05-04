Вильфанд спрогнозировал «обложной дождь» в Москве на Пасху

По его словам, в праздничный день «ощущения тепла не будет». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил прогноз погоды на предстоящее воскресенье, 5 мая, когда православные верующие будут отмечать Пасху.
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