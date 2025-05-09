Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с дочерью посольство России в Пхеньяне.
«Всегда будем вместе»: Ким Чен Ын обратился к России
Комментарии
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Врам Тавризов
Получил удовольствие - наш Президент поблагодарил 3 армейских начальников Кореи. Интересно, личный состав спецназа Кореи будет награжден? Парни ведь взяли несколько населенных пунктов.
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6 час.
Андрей Михайлов
старая шутка. но о силе так не шутят. это неуместно
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5 час.
Генрих
...назвал победу советского народа над фашизмом «оперделяющей судьбу и будущее человечества». Набить бы морду редактору, выпускающему текст. Или это так спецом сделано?
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3 час.
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