«Всегда будем вместе»: Ким Чен Ын обратился к России

ВТ Врам Тавризов Получил удовольствие - наш Президент поблагодарил 3 армейских начальников Кореи. Интересно, личный состав спецназа Кореи будет награжден? Парни ведь взяли несколько населенных пунктов.

Андрей Михайлов старая шутка. но о силе так не шутят. это неуместно