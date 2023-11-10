Белая книга: Сицзан вступил в наилучший исторический период развития

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- После 18-го съезда Коммунистической партии Китая /КПК/ Сицзанский автономный район на юго-западе Китая вступил в исторический период беспрецедентного развития, наибольших перемен и наибольших ощутимых благ для населения, говорится в Белой книге, опубликованной в пятницу.