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Китай

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Белая книга: Сицзан вступил в наилучший исторический период развития

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- После 18-го съезда Коммунистической партии Китая /КПК/ Сицзанский автономный район на юго-западе Китая вступил в исторический период беспрецедентного развития, наибольших перемен и наибольших ощутимых благ для населения, говорится в Белой книге, опубликованной в пятницу.

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