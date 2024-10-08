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В Татарстане проверили ход капремонта поликлиники, школы искусств и больницы

В Татарстане продолжает реализовываться народная программа партии «Единая Россия». Партийцы ознакомились с ходом работ на ряде объектов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

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