Бывшая российская теннисистка Потапова пожелала Андреевой удачи на US Open

Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова, которая теперь представляет Австрию, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к Мирре Андреевой, которой проиграла в четвертом круге Открытого чемпионата США (US Open) — 2026.