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Газета.ру

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Бывшая российская теннисистка Потапова пожелала Андреевой удачи на US Open

Бывшая российская теннисистка Потапова пожелала Андреевой удачи на US Open

Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова, которая теперь представляет Австрию, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к Мирре Андреевой, которой проиграла в четвертом круге Открытого чемпионата США (US Open) — 2026.

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