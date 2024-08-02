В Оренбургском ракетном объединении стартует месячник сплочения воинских коллективов

На протяжении месяца во взводах и ротах будут проводиться общие собрания военнослужащих с повесткой дня «Дружба и войсковое товарищество как условие формирования сплочённости воинского коллектива».
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