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«Для меня это была большая потеря»: Басков не смог сдеражть эмоции на шоу «Один в один»

«Для меня это была большая потеря»: Басков не смог сдеражть эмоции на шоу «Один в один»

В последнем выпуске шоу «Один в один» на канале «Россия 1» зрители стали свидетелями трогательного перевоплощения участницы Юлии Савичевой в оперную певицу Елену Образцову, которая ушла из жизни десять лет назад.

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