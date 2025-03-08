«Для меня это была большая потеря»: Басков не смог сдеражть эмоции на шоу «Один в один»

В последнем выпуске шоу «Один в один» на канале «Россия 1» зрители стали свидетелями трогательного перевоплощения участницы Юлии Савичевой в оперную певицу Елену Образцову, которая ушла из жизни десять лет назад.
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