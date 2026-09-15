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FiNE NEWS

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Продажи водки в России за восемь месяцев почти не изменились

Продажи водки в российской рознице за январь — август составили 47,76 млн декалитров, снизившись на 0,1% год к году.

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