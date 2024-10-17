Авиабилетам прикажут дорожать прозрачно

Министерство транспорта совместно с ФАС готовит изменения в приказ о порядке и правилах перевозок, который установит для авиакомпаний необходимость иметь внутренние документы, определяющие тарифную политику.
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