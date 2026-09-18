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Самсонова обыграла украинку Костюк и вышла в полуфинал турнира WTA 500

Самсонова обыграла украинку Костюк и вышла в полуфинал турнира WTA 500

Россиянка Людмила Самсонова победила украинку Марту Костюк в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел 18 сентября в мексиканской Гвадалахаре.

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