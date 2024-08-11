Bild с гордостью пишет: немецкие танки вернулись на российскую землю

виталий панов

«Если ВСУ два месяца к этому готовились, то как мы этого не видели?» — задается вопросом российский генерал. По его мнению, командование попросту бездействовало вместо того, чтобы принимать меры в ответ на сосредоточение войск у границы.Интересно,кто из МО РФ ответит за это разгильдяйство?Куда ни посмотри одни предатели,лишь бы набить свои карманы деньгами,и больше не думая ни о чём. ГШ вместе с Герасимовым проморгал на сосредоточение войск у границы.Не ужели ни кто не докладывал о ситуации на границе? Такого не могло быть! Кому докладывали,и не приняли ни каких мер-под трибунал,как предателя Родины! Похоже Белоусов не полностью почистил МО,ещё остались люди,которые желают поражения России!Возьмём МВД России,что там творится,приезжий ни слова не знает по русски,а ему дают сертификат на знание русского языка и истории,а потом ещё заплатил и пожалуйста гражданин РФ!Диаспоры пора приравнять к ОПГ,но там заседают "добропорядочные люди" к которым обращаются "земляки" и решаются любые вопросы,как можно таких людей обидеть,они же уважаемые бизнесмены! В полиции на это закрывают глаза,судья выносит оправдательный приговор! И это где?-в России!Засиделись чинуши в мягких креслах,пора на передовую в штурмовые батальоны! А их заменить новой элитой,как назвал В.В Путин бойцов СВО!