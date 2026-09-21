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Новости Тамбова

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Стартовал первый этап всероссийской олимпиады школьников

Стартовал первый этап всероссийской олимпиады школьников

21 сентября начался первый этап Всероссийской олимпиады школьников, которую проводит Минпросвещения России в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

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