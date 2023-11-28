Собянин: В Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации

С начала года ввели в эксплуатацию 52 дома по программе реновации Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале рассказал, что в столице продолжается активная реализация программы реновации старого жилфонда.
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