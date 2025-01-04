Эндокринолог дала советы по организации питания в новогодние праздники

Походы в гости на январских праздниках можно разбавить походом на каток или прогулкой в лесу — это увеличит уровень активности и поможет после выхода на работу вернуться к полноценным тренировкам, посоветовала в беседе с RT Камиля Табеева, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского Медицинского Центра (EMC).