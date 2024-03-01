В Астрахани прозвучит сирена

Местных жителей ожидает проверка на бдительность, а систему оповещения – тест на готовность. Администрация Астрахани предупреждает горожан о мероприятии, которое 6 марта проведет региональное министерство безопасности.
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