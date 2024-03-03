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Добрый Мир

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Битва за Часов Яр: Американцы бегут, небратья огрызаются, русские выбирают убойную тактику

Битва за Часов Яр: Американцы бегут, небратья огрызаются, русские выбирают убойную тактику

Фото: коллаж Царьграда.  Сегодня 18K прочитали После разгрома небратьев в Авдеевке внимание на карте ZOV привлекает Часов Яр.

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