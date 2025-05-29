Неоформление трудовых отношений - явный признак выплаты ´зарплаты в конвертах´.

Первомайский отдел г.Бобруйска Могилевского областного управления ФСЗН сообщает, что в настоящее время одним из самых распространенных нарушений среди коммерческих организаций является выплата заработной платы в ´конвертах´, то есть оплата труда работников без соответствующего оформления.