Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Неоформление трудовых отношений - явный признак выплаты ´зарплаты в конвертах´.

Неоформление трудовых отношений - явный признак выплаты ´зарплаты в конвертах´.

Первомайский отдел г.Бобруйска Могилевского областного управления ФСЗН сообщает, что в настоящее время одним из самых распространенных нарушений среди коммерческих организаций является выплата заработной платы в ´конвертах´, то есть оплата труда работников без соответствующего оформления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх