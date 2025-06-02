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На Украине депутат призвала расстрелять «десяток уклонистов»

На Украине депутат призвала расстрелять «десяток уклонистов»

Депутат харьковского горсовета от партии Порошенко Ирина Гончарова призвала к расстрелам уклонистов. На это обратил внимание военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

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