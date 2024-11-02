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В Донецкой Народной Республике был убит британский наемник

В Донецкой Народной Республике был убит британский наемник

Британский военнослужащий Лиам Лав, который недавно участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в результате минометного обстрела в городе Лиман.

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