Британский военнослужащий Лиам Лав, который недавно участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в результате минометного обстрела в городе Лиман.
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