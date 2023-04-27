В Якутии в результате выброса газа при ремонте скважины пострадали девять человек

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха заявили, что выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси произошел в Якутии в ходе ремонтных работ скважины, по предварительным данным, пострадали девять человек.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха заявили, что выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси произошел в Якутии в ходе ремонтных работ скважины, по предварительным данным, пострадали девять человек.
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