Подаем заявки на ЗБТ Zenless Zone Zero от разработчиков Genshin Impact Разработчики грядущ...

Подаем заявки на ЗБТ Zenless Zone Zero от разработчиков Genshin ImpactРазработчики грядущего экшена от третьего лица Zenless Zone Zero из студии HoYoverse сообщили об открытии сбора заявок на принятие участие в грядущем закрытом бета-тестировании игры.
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