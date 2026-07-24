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Царьград

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В Анапе отсыпали 12 км пляжей 446 тыс. кубометров песка

В Анапе отсыпали 12 км пляжей 446 тыс. кубометров песка

На заседании правительственной комиссии было доложено о полной отсыпке свежим песком береговой линии протяженностью около 12 километров в Анапе.

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