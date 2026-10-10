Лидер АдГ Хрупалла обвинил Мерца в трате средств Германии на нужды Украины

REUTERS/Thomas Peter Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ставит поддержку Украины выше нужд немецких граждан. Об этом 10 октября заявил сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.
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