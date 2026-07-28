«Нашей булочке 3 года!» Как подросла дочь Ольги Орловой и что пришлось доказывать певице после родов

6 февраля 2026-го Анне, дочери Ольги Орловой и бизнесмена Валерия Маслова, исполнилось три года. В честь этого певица опубликовала серию кадров — от роддома до сегодняшнего дня, — на которых девочка предстала уже совсем взрослой.
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