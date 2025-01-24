Ставшая двойником SHAMAN'а пенсионерка раскрыла правду о пластике

Женщина сделала подтяжку и стала очень похожа на известного артиста. Ярослав Дронов Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЯрослав Дронов (он же SHAMAN) стал настолько популярным, что теперь на него мечтают быть похожими не только поклонники, но и поклонницы.