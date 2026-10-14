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Газета.ру

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Ефимов отметил положительное влияние новых торговых объектов на комфорт москвичей

Ефимов отметил положительное влияние новых торговых объектов на комфорт москвичей

Порядка 10 новых торгово-бытовых объектов построено в восьми округах Москвы с начала текущего года. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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