❗️🔊Любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, есть риск прямого столкновения — МИД РФ https://t.
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❗️🔊Любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, есть риск прямого столкновения — МИД РФ https://t.