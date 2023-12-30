Чем заняться дома на новогодних каникулах. Часть II. Книги

«Все закончится, а ты нет» Вторая книга психолога Ольги Примаченко, чья «К себе нежно» стала практически мемом и «Словом пацана» от мира нон-фикшен: если ее и не читали, то уж точно неоднократно о ней слышали.
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