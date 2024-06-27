Александр Бесов. ЕвроЗОНА укрепляет «железный занавес» и стремится к экспансии на Балканах

Европа стремится закрыться от чуждого ей мира, справедливо боясь наказания за прежние преступленияНакануне стало известно, что Европа приняла 14-й пакет санкций против России, преодолев тем самым сомнения Германии и возражения Венгрии.
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