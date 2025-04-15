Превышение ПДК пыли и формальдегида в Новосибирске: названы районы

В Новосибирске выявлено превышение ПДК пыли и формальдегида в Заельцовском, Ленинском и Кировском районах.
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