В России рассматривают запрет приема в школу детей, не знающих русский

Госдума рассмотрит законопроект о запрете принимать в школы детей, не знающих русский, 10 декабря Госдума рассмотрит проект, согласно которому, чтобы принять ребенка-мигранта в школу, ему нужно успешно пройти бесплатный тест на знание русского языка, который организуют в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.