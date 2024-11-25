В России рассматривают запрет приема в школу детей, не знающих русский

Госдума рассмотрит законопроект о запрете принимать в школы детей, не знающих русский, 10 декабря Госдума рассмотрит проект, согласно которому, чтобы принять ребенка-мигранта в школу, ему нужно успешно пройти бесплатный тест на знание русского языка, который организуют в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
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