НАТО родило мышь

Почему Зеленский еще не президент Америки или на худой конец главнокомандующий североатлантическим альянсом? Куда смотрит цивилизованный мир?

Марина Козуб

По своей тупости и самоуверенной наглости он, Зеля, должен занять должное место в иерархии власти....Цивилизованный мир никак не оценит этого " по достоинствам"....А пора! Проснись, цивилизованный мир, пока планета ЗЕМЛЯ не сорвалась со своей орбиты......Только мы сами спасём нашу ЗЕМЛЮ от катастрофы.