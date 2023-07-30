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НАТО родило мышь

НАТО родило мышь

Через две недели после саммита НАТО в Вильнюсе отношения североатлантических союзников с Украиной пережили ещё один драматичный момент истины.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Почему Зеленский еще не президент Америки или на худой конец главнокомандующий североатлантическим альянсом? Куда смотрит цивилизованный мир?
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1 д.
Марина Козуб
По своей тупости и самоуверенной наглости он, Зеля, должен занять должное место в иерархии власти....Цивилизованный мир  никак не оценит этого &quot; по достоинствам&quot;....А пора! Проснись, цивилизованный мир, пока планета  ЗЕМЛЯ не сорвалась со своей орбиты......Только мы сами спасём нашу ЗЕМЛЮ от катастрофы.
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1 д.
ЮС
Юдкевич Сергей
Вообще то это не президент, а фюрер. Его так и называть.
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8 час.

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