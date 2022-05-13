Все модели смартфонов, на которые уже можно установить Android 13

Вместе с новым Google Pixel 6a на презентации I/O 2022 компания рассказала про Android 13, а также выпустила вторую бета-версию ОС, которую теперь можно установить не только на фирменные «пиксели», но и на смартфоны ряда других производителей.
Вместе с новым Google Pixel 6a на презентации I/O 2022 компания рассказала про Android 13, а также выпустила вторую бета-версию ОС, которую теперь можно установить не только на фирменные «пиксели», но и на смартфоны ряда других производителей.
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