«Взяла иконку и святую воду»: жена Газманова рассказала, куда они пропали

Народный артист РФ Олег Газманов вместе со своей женой Мариной отправился на отдых за границу. Об этом женщина поделилась в личном блоге после того, как поклонники обеспокоились их внезапным исчезновением.
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