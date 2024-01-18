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«Взяла иконку и святую воду»: жена Газманова рассказала, куда они пропали

«Взяла иконку и святую воду»: жена Газманова рассказала, куда они пропали

Народный артист РФ Олег Газманов вместе со своей женой Мариной отправился на отдых за границу. Об этом женщина поделилась в личном блоге после того, как поклонники обеспокоились их внезапным исчезновением.

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