Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Видимо хотят ученых опять в шарашки отправить.Что кроется за ин...
  • Alex Dovzhan
    Всё правильно сказано. Рагульское быдло мстит. Зверя надо запирать обратно в клетку.«Зверю место в кл...
  • Игорь Сипкин
    например прижать в России олигархов, которые в открытую пашут на уничтожении России? Думаю все их знают"ИНАЧЕ КАК ПРОИЗВ...

Турция намерена развязать третью карабахскую войну и создать армию «Турана»

Турция намерена развязать третью карабахскую войну и создать армию «Турана»

Алма-Ата, Айнур Курманов Анкара решила воспользоваться новой эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и объявила о намерении создать совместно с Баку единую армию якобы для защиты недавно отвоеванных азербайджанских районов от агрессии Еревана.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх