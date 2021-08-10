Турция намерена развязать третью карабахскую войну и создать армию «Турана»

Алма-Ата, Айнур Курманов Анкара решила воспользоваться новой эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и объявила о намерении создать совместно с Баку единую армию якобы для защиты недавно отвоеванных азербайджанских районов от агрессии Еревана.