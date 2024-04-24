В РФ предлагают поменять правила регистрации sim-карт

В России предлагают изменить правила регистрации sim-карт для борьбы с мошенниками. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин направил обращение заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрию Угнивенко.