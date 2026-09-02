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Царьград

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Дмитрий Демешин: SJ-100 станет безопаснее Airbus и Boeing

Дмитрий Демешин: SJ-100 станет безопаснее Airbus и Boeing

В Комсомольске-на-Амуре проходит сертификация SJ-100. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что самолет достиг полной импортозамещенности и станет безопаснее Airbus и Boeing.

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