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За рулем

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Рынок подержанных пикапов вырос: самые популярные модели

Рынок подержанных пикапов вырос: самые популярные модели

Вторичный рынок пикапов в России продолжает расти. В июле, по данным агентства «Автостат», жители страны купили 3364 подержанных машины этого класса – на 7,6% больше, чем в июле 2025-го.

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