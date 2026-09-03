Рынок подержанных пикапов вырос: самые популярные модели

Вторичный рынок пикапов в России продолжает расти. В июле, по данным агентства «Автостат», жители страны купили 3364 подержанных машины этого класса – на 7,6% больше, чем в июле 2025-го.
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