ВМС Индии наносят удары по Пакистану

Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках «операции возмездия». Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, в ночь на пятницу военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет.