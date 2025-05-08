ВМС Индии наносят удары по Пакистану

Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках «операции возмездия». Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, в ночь на пятницу военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет.
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