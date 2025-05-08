Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Владимир Четвериков
    Кроме оскорблений, что-то по теме напишешь, или типа - пёрнул, а теперь нюхайте?Минобороны: ВСУ с...
  • Юрий Золотарев
    Да ну нннафиг!!! БандероЖОП в принципе не знает, чтО такое "договариваться", что такое "порядочность", что есть "чест...Минобороны: ВСУ с...
  • Walery
    Определенно ты настоящий дурак... странно что писать тебя научили... Ты Четвериков очевидно USaid-у сильно задолжал.....Минобороны: ВСУ с...

ВМС Индии наносят удары по Пакистану

Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках «операции возмездия». Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, в ночь на пятницу военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет.

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