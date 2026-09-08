The Exodus Continues. Britain's 3rd Largest Taxpayer Escapes To Greece Britain’s highest taxpayers have been drifting offshore since the non-dom regime was scrapped in April 2025 and inheritance tax was extended to worldwide assets.
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