Транспортные полицейские вместе с членами Общественного совета при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте провели акцию «Безопасное лето» для школьников из многодетных семей

На главном вокзале Сочи школьников из летнего лагеря встречали транспортные полицейские, кинологи с четвероногими помощниками, общественники и сотрудники вокзала, одним словом, все те, кто может рассказать о работе на железнодорожном транспорте и о том, как себя вести, чтобы избежать травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железной дороге.