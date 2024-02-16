В Бобруйской епархии наградили победителей VIII епархиальной олимпиады православных знаний и конкурса детского творчества ´Кр...

В Бобруйской епархии наградили победителей VIII епархиальной олимпиады православных знаний и конкурса детского творчества ´Красота Божьего мира´14 февраля 2024 года, накануне Дня православной молодежи и праздника Сретения Господня, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, наградил победителей и призеров VIII епархиальной олимпиады .
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