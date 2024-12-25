Жители Поморья могут поздравить полярников с Новым годом и Рождеством

Отправить новогодние поздравления работникам Арктики и Антарктики можно в онлайн- и оффлайн-формате. Письма получат полярники ледовой базы на мысе Баранова, дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42» и внутриконтинентальной российской станции «Восток».