Жители Поморья могут поздравить полярников с Новым годом и Рождеством

Отправить новогодние поздравления работникам Арктики и Антарктики можно в онлайн- и оффлайн-формате. Письма получат полярники ледовой базы на мысе Баранова, дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42» и внутриконтинентальной российской станции «Восток».
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