США заработали огромные деньги на войне в Газе: шокирующие цифры

Известно, что США заработали огромные деньги на войне в Газе, сообщает Al Jazeera. Израиль использует тысячи бомб для атак на палестинские территории, причем большая часть оборонных закупок Тель-Авива приходится на Соединенные Штаты.
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