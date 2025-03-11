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Царьград

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Атака дронов: В Домодедово горят 20 автомобилей

Атака дронов: В Домодедово горят 20 автомобилей

В результате атаки беспилотников на парковке в Домодедово начался пожар.В результате попадания беспилотника или обломков дрона или ракеты в Домодедово начался пожар на автомобильной парковке.

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