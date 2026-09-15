Россиянка впала в кому во время купания в бассейне отеля в Турции

www.globallookpress.com/Movementway/imageBROKER.com Российская туристка впала в кому во время купания в бассейне четырехзвездочного отеля в популярном курортном городе Аланья в Турции, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.
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