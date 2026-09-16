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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф о Расселле: «Великие гонщики умеют приходить в себя после неудач. Даже если шанс на титул в этом году уже упущен»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф уверен в том, что Джордж Расселл обладает потенциалом для того, чтобы стать чемпионом «Формулы-1».

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