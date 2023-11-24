Square Enix представила два музыкальных клипа Final Fantasy XIV — Dedicated to Moonlight и Carrots of Happin...

Square Enix представила два музыкальных клипа Final Fantasy XIV — Dedicated to Moonlight и Carrots of HappinessВ прошлом месяце компания Square Enix представила пятый альбом аранжировок Final Fantasy XIV под названием Forge Ahead.
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