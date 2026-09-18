УЕФА одобрил участие трех белорусских команд в российской ЮФЛ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил трем молодежным командам из Белоруссии выступать в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) Российского футбольного союза (РФС).
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