Росавиация сообщила, что столичные аэропорты успешно отработали пик непогоды

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский успешно отработали в пик сложных метеорологических условий в столичном регионе, сообщило в понедельник, 27 ноября, Федеральное агентство Воздушного транспорта (Росавиация) на официальном сайте.
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